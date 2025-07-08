ويعكس التصنيف ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر 2023.

وتتوقع موديز أن تقارب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75 بالمئة على المدى المتوسط نتيجة لارتفاع الإنفاق الدفاعي وضعف النمو الاقتصادي.

وقبل بدء الصراع العسكري مع إيران، توقعت الوكالة أن تصل النسبة إلى 70 بالمئة.

وقالت موديز "من شأن تجدد الصراع أن يهدد أيضا قوة إسرائيل الاقتصادية من خلال الأضرار المادية المحتملة للبنية التحتية وضعف الظروف الأمنية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام".

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أكدت في مايو الماضي تصنيف إسرائيل عند "A/A-1" لكنها حذرت من أن استمرار الصراع أو اشتداده قد يضر بالأداء الاقتصادي والمالي.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران تبدو ضمن النطاق الذي يمكن أن يستوعبه مستوى التصنيف "A"/سلبي لإسرائيل.

كما أبقت موديز على النظرة المستقبلية لإسرائيل عند "سلبية".