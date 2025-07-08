وكان عجز الموازنة في النصف الأول من العام أعلى مما كان عليه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغ آنداك 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما في النصف الأول من عام 2024، فقد بلغ العجز 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة رويترز.

قالت وزارة المالية الروسية إن الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 20.2 بالمئة، في حين زادت الإيرادات بنسبة 2.8 بالمئة فقط. وتراجعت عائدات روسيا من الطاقة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت روسيا قد رفعت تقديرات عجز موازنة عام 2025 في أبريل الماضي من 0.5 بالمئة إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن خفّضت توقعاتها لإيرادات الطاقة بنسبة 24 بالمئة، بسبب توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة مطولة.

وشهد الإنفاق الحكومي على الدفاع الوطني زيادة قوية بنسبة 25 بالمئة في عام 2025 ليصل إلى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة، مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.

وتخطط الحكومة لاستخدام 447 مليار روبل من احتياطياتها المالية، أي ما يعادل نحو عُشر أصولها السائلة، لتحقيق التوازن في ميزانية عام 2025. كما تعتزم وزارة المالية إجراء مراجعة جديدة للميزانية في الخريف.