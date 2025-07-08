يتزامن ذلك مع إصدار المصرف تقريره حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يُفصّل التقدم الملموس الذي حققه للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسدّ إسهامه في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع إستراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

سلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية ومن بينها إعلان "مصرف أبوظبي الإسلامي" عن أهدافه لخفض انبعاثات الكربون ضمن قطاعات محددة.

تغطي الأهداف 6 قطاعات وهي قطاعات عالية الانبعاثات مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن "وكالة الطاقة الدولية"، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في دولة الإمارات.

وأجرى المصرف "التقييم المزدوج للأهمية النسبية" وفق "المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة" لتقييم الأثر المالي والمجتمعي لأنشطته وهي خطوة ضرورية لفهم الآثار والمخاطر والفرص النسبية على الاقتصاد والبيئة والأفراد.

كما أجرى المصرف تقييمًا مزدوجًا للأهمية النسبية في سياق كل معيار من "المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة" الموضوعية، بما في ذلك قضايا الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفي السياق ذاته أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل إلى 500 مليون دولار.

كان المصرف قد خصص في ديسمبر الماضي 90 بالمئة من عائدات صكوكه الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية المستدامة للمياه ما أسهم في تحييد أكثر من 607 آلاف طن من الانبعاثات السنوية المُقدرة.

وفيما يخص العمليات التشغيلية، أعلن "أبوظبي الإسلامي"، نجاحه في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 87 بالمئة مقارنة بعام 2022، وانخفاضًا بنسبة 3,51 بالمئة في انبعاثات النطاق 2.

وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "قمنا بإدراج الاستدامة في صميم أعمالنا وهي إحدى الركائز الأساسية الثلاث لرؤيتنا لعام 2035، وتعكس أحدث إفصاحاتنا عن الاستدامة، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية أخلاقية وشاملة ومتوافقة مع أهداف تغير المناخ، واتخاذنا لخطوات عملية وحاسمة نحو مستقبل منخفض الكربون، بدءًا من ريادتنا على مستوى المنطقة في مجال إصدار الصكوك الخضراء وصولاً إلى إرساء معايير جديدة في مجال تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة.

وأكد المصرف مواصلة تعزيز أجندته للتأثير الاجتماعي، محققًا نسبة توطين بلغت 44 بالمئة، مثّلت النساء فيها نسبة 72 بالمئة من إجمالي التعيينات الوطنية و39 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.