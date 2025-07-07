وفي بيان مشترك صدر في اليوم الأول من القمة، أعرب القادة عن "قلقهم الشديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة"، في إشارة مباشرة إلى النهج الحمائي المتصاعد من قبل الولايات المتحدة.

القمة التي تُعقد وسط إجراءات أمنية مشددة في خليج غوانابارا، تجمع قادة الدول الناشئة الكبرى الـ11.

ويأتي الاجتماع على وقع تلويح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية، في حال لم تبرم الدول المستهدفة اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل الأول من أغسطس.

واعتبرت مجموعة بريكس أن هذه الرسوم "غير قانونية وتعسفية"، وتحذر من تداعياتها، التي تشمل تقليص حركة التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية.

وبالرغم من لهجة البيان، تجنّب القادة توجيه انتقادات مباشرة للولايات المتحدة أو للرئيس ترامب، بالنظر إلى المفاوضات الجارية بين بعض دول المجموعة وواشنطن بشأن الاتفاقات التجارية.

وزير الخزانة الأميركي، سكوت بينسنت، صرّح الأحد، بأن الرسوم الجديدة ستُطبّق مطلع أغسطس إذا لم تُبرم اتفاقات مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي وتايوان.

وكان ترامب قد أثار جدلاً واسعاً في أبريل، حين أعلن عن زيادات كبيرة في الرسوم تراوحت بين 10 بالمئة و50 بالمئة على الدول التي تصدّر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.

لكنه علّق تطبيق القرار حتى التاسع من يوليو لفتح باب التفاوض الثنائي.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي افتتح أعمال القمة، وصف المشهد العالمي بأنه يعيش "انهياراً غير مسبوق للنهج التعددي"، في إشارة إلى التراجع الحاد في التعاون الدولي.

للمرة الأولى منذ 12 عاماً، تغيب الصين عن القمة عبر غياب رئيسها، كما غاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والذي شارك بكلمة عبر الفيديو، ووصف بريكس بأنها باتت "من المراكز الرئيسية للحكم العالمي"، مؤكداً أن "زمن نهج القطب الأوحد في العلاقات الدولية قد ولّى".

المجموعة التي تأسست لإعادة التوازن في النظام العالمي أصبحت أكثر تنوعاً بعد توسعها عام 2023، مما جعل التوافق على بيانات ختامية مشتركة أكثر تعقيداً.

وشهدت القمة أيضاً دعوة لوضع قواعد تنظيمية واضحة تحكم الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن هذه التكنولوجيا لا ينبغي أن تظل حكراً على الدول الغنية، بل يجب أن تكون متاحة للجميع ضمن إطار عادل ومنظم.