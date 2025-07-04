وتعد هذه المبيعات الأعلى من حيث القيمة في قطاع الطرح العقاري بأبوظبي خلال عام 2025 حتى الآن، ما يعكس الطلب القوي وثقة المستثمرين في المشاريع التطويرية التي تطرحها الإمارة.

إشادات بمستوى الإقبال والمبيعات

قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن" القابضة، إن الإقبال الواسع على "وديم" والبيع السريع للأراضي يمثل "مؤشراً واضحاً على ثقة الأفراد والمستثمرين"، مؤكداً التزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية عالية الجودة تواكب تطلعات السوق.

من جانبه، اعتبر إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، أن المبيعات القياسية تمثل "إنجازاً استثنائياً يدعم رؤية ’مدن‘ لجزيرة الحديريات"، ويعزز مكانة الجزيرة كإحدى أكثر وجهات أبوظبي السكنية جاذبية.

ويمتد مشروع "وديم" في موقع استراتيجي وسط جزيرة الحديريات، مقابل منطقة البطين، ويُعد أول مشروع يتيح بيع أراضٍ سكنية مباشرة على الجزيرة.

ويوفر المشروع قطع أراضٍ مخصصة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحات واسعة لإضافة مسابح وحدائق، ويتميّز بقربه من الشواطئ وإطلالاته المباشرة على مياه الخليج العربي وأفق مدينة أبوظبي.

زمن المقرر أن يحتضن المشروع مركزاً مجتمعياً متكاملاً يضم:

مجموعة من متاجر التجزئة

مدرسة خاصة ومسجداً

مساحات خضراء ومرافق ترفيهية

كما يشمل المشروع شبكة مسارات للدراجات الهوائية، ومناطق للجري وممارسة التمارين الرياضية، بما يعزز من مفهوم الحياة الصحية والنشطة ضمن بيئة سكنية مخططة بعناية.