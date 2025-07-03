وفي تصريحات أدلى بها خلال فعالية مصرفية في برلين، شدّد ميرتس على ضرورة تفادي التصعيد الجمركي المحتمل، لا سيما مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم على واردات أوروبية إلى 50 بالمئة، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم قبل الموعد المحدد.

خطر على صناعات السيارات والصلب والأدوية

وأشار ميرتس إلى أن استمرار التوتر التجاري بين بروكسل وواشنطن من شأنه أن يُلحق أضراراً فادحة بالصناعات الأوروبية، وفي مقدمتها قطاع السيارات والصلب والأدوية، محذراً من أن ألمانيا، بصفتها قوة تصديرية كبرى، ستكون من بين الدول الأكثر تضرراً في حال فشل المفاوضات.

قلق أوروبي من التراجع الأميركي في الالتزام

أعرب ميرتس عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تقلص الالتزام الأميركي تجاه القارة الأوروبية"، مؤكداً أن هناك "شكوكاً لها ما يبررها" حول ما إذا كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيظلان يتقاسمان مصالح استراتيجية مشتركة على المدى الطويل.

وقال ميرتس: "سنبذل، وسأبذل أيضاً، قصارى الجهد لإبقاء الولايات المتحدة إلى جانبنا. لكن يجب علينا أن نعد أنفسنا لحقيقة أن التزام أميركا تجاه أوروبا وفي أوروبا سيتضاءل على أقل تقدير."

دعوة لاتفاق بسيط وسريع

وختم المستشار الألماني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الإسراع في صياغة اتفاق، قائلاً: "يجب التوصل إلى نتيجة سريعة. من الأفضل أن تكون سريعة وبسيطة بدلاً من أن تكون طويلة ومعقدة وتحتاج لتفاوض على مدى شهور."

وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج من العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، وسط تحذيرات متزايدة من تأثير الإجراءات الحمائية على سلاسل الإمداد الأوروبية، وصادرات الاتحاد إلى السوق الأميركية التي تُعد من أكبر أسواق التصدير للعديد من دول الاتحاد.