سيمنس تستعيد تصدير تقنياتها إلى السوق الصينية

وذكرت الوكالة أن سيمنس استعادت كامل القدرة على تصدير برامجها وتقنياتها للعملاء الصينيين، بعد أن تلقت إشعاراً رسمياً من السلطات الأميركية بهذا القرار.

ورغم أن وزارة التجارة الأميركية لم تُعلق بعد على هذه الخطوة، إلا أنها تأتي في سياق سلسلة من التحركات الأميركية الأخيرة لتخفيف بعض القيود على التعاملات التكنولوجية والتجارية مع بكين.

تراجع أميركي أوسع في ملف الصادرات إلى الصين

جاء هذا القرار بالتوازي مع إلغاء شرط الترخيص على صادرات الإيثان إلى الصين، وهو إجراء آخر اتخذته واشنطن يوم الأربعاء بعد شهر من فرض تلك القيود.

وكانت هذه الشروط قد أثارت انتقادات من قطاع الطاقة الأميركي الذي يعتمد بشكل متزايد على السوق الصينية.

تسوية ملف المعادن النادرة تمهّد لتهدئة أكبر

تأتي هذه الخطوات بعد أسبوع من إعلان واشنطن وبكين التوصل إلى تسوية لنزاع تجاري بشأن شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس الصناعي، وهي مكونات أساسية في صناعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة.

ويُنظر إلى هذه التسوية، التي أعادت تفعيل اتفاق تجاري تم التوصل إليه في مايو، على أنها مؤشر على رغبة الطرفين في احتواء التوتر التجاري والتقني المتصاعد.