وتُعد تركيا حالياً المسار الوحيد المتبقي لتدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، بعد أن أنهت أوكرانيا اتفاق النقل مع موسكو مطلع يناير 2024.

ووفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات من مجموعة "إنتسوج" الأوروبية لنقل الغاز، انخفضت الإمدادات عبر "ترُك ستريم" إلى 37.6 مليون متر مكعب يومياً في يونيو، مقابل 46 مليون متر مكعب يومياً في مايو، وهو تراجع عن متوسط مايو 2024 البالغ 39.5 مليون متر مكعب أيضاً.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الشهري، تُظهر الحسابات أن إجمالي الإمدادات عبر "ترُك ستريم" خلال النصف الأول من 2025 ارتفع بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 8.33 مليار متر مكعب، مقابل 7.8 مليار متر مكعب سابقاً.

أما على مستوى إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا (بما في ذلك الإمدادات التي كانت تمر عبر أوكرانيا سابقاً)، فقد تراجعت في الفترة من يناير إلى يونيو 2025 إلى 8.33 مليار متر مكعب، انخفاضاً من 15.5 مليار متر مكعب في النصف الأول من 2024.

ولم تصدر "غازبروم" أي تعليق على هذه الأرقام، كما أنها لم تنشر تقاريرها الشهرية منذ بداية عام 2023.

وتشير بيانات سابقة إلى أن روسيا زودت أوروبا بـ63.8 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، قبل أن يتراجع الرقم بنسبة 55.6 بالمئة إلى 28.3 مليار متر مكعب في 2023، ثم يرتفع مجدداً إلى نحو 32 مليار متر مكعب في 2024.

تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الغاز الروسية إلى أوروبا بلغت ذروتها بين عامي 2018 و2019، حين وصلت إلى ما بين 175 و180 مليار متر مكعب سنوياً.