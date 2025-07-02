وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص أعمال جديدة عبر التعاون في تطوير وتوسيع عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الأنظمة البرية في دولة الإمارات.

تشمل مجالات التعاون الرئيسية بموجب مذكرة التفاهم حلول نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) لتعزيز عمليات الصيانة عبر أدوات متقدمة لإدارة الأصول، وجدولة عمليات الصيانة الوقائية، وتتبّع العمل، وتحسين الموارد؛ وأجهزة قياس ومراقبة الأسطول لتطوير حلول متكاملة تستفيد من "إنترنت الأشياء" (IoT)، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات، وأتمتة ورش العمل من أجل تحسين عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية والاستشارات والتدريب .

وتشارك شركة STELMS الخبرات التي تتمتّع بها على صعيد الاستشارات والتدريب في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة، مع تقديم حلول هندسية بما في ذلك إعادة التصنيع، وإطالة عمر خدمة المنصّات والمكوّنات.

تعكس هذه المذكرة التزام الطرفين بتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة، وتقديم حلول مبتكرة تدعم استدامة المنصات الأرضية وفعاليتها.