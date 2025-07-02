حلقة وصل حيوية لدفع النمو

أكدت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن البرنامج بات يشكّل حلقة وصل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبرى الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار ضمن هذه الفئة الحيوية من الشركات.

وأضافت: "نجح البرنامج على مدى عامين في استقطاب اهتمام روّاد الأعمال الإماراتيين، ونظّم 13 جلسة تدريبية بالتعاون مع تسعة شركاء، ركزت على تطوير مهارات الشركات الصغيرة لتلبية متطلبات السوق، وهي خطوة رئيسية نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار".

نمو في عدد الشركات والشركاء الاستراتيجيين

ارتفع عدد الشركات المسجّلة في البرنامج من 835 في عام 2023 إلى 2,235 شركة في 2024، بالتزامن مع زيادة عدد الشركاء الاستراتيجيين إلى 20 جهة.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى زيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فرص المشتريات، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية، بما يعزز مساهمتها في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

مؤشرات الأداء تؤكد المسار الصحيح

من جانبها، أوضحت المهندسة مريم عبد الرحمن مسلم، رئيس قسم المراقبة والتقييم بصندوق خليفة، إن البرنامج انطلق بهدف رئيسي يتمثل في تمكين المشاريع الصغيرة من الوصول إلى الأسواق وزيادة تنافسيتها، مضيفة: "شهدنا ارتفاع قيمة العقود المُرسَاة من 88.6 مليون درهم إلى 672 مليون درهم، ما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأكدت أن قياس الأثر يتم عبر مؤشرات دقيقة تشمل عدد الشركات المستفيدة، ومدى انخراطها في سلاسل التوريد وتأثيرها الاقتصادي.

دعم التوطين وتعزيز المحتوى المحلي

أشارت مسلم، إلى أن البرنامج يسهم بشكل مباشر في دعم التوطين من خلال تشجيع المؤسسات الكبرى على التعاقد مع الموردين المحليين، مما يعزز المحتوى الوطني ويدعم جاهزية المشاريع الصغيرة عبر التدريب والتأهيل.

ودعت رواد الأعمال وأصحاب المشاريع إلى الانضمام للبرنامج للاستفادة من الفرص التعاقدية والتأهيلية التي يوفرها.

الجهات المشاركة في البرنامج

ضمّ البرنامج شركاء من الجهات الحكومية والخاصة، أبرزها: دائرة التمكين الحكومي، دائرة الثقافة والسياحة، دائرة المالية، مكتب أبوظبي للاستثمار، مؤسسة التنمية الأسرية، هيئة الطفولة المبكرة، موانئ أبوظبي، مجموعة ميرال، إي آند، الدار العقارية، طيران الاتحاد، مصرف الإمارات للتنمية، مجموعة أغذية، أبوظبي العالمي، مبادلة، مدينة مصدر، قضبان النحاس المتحدة، وجهات أخرى.