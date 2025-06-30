ورغم التحسن الطفيف مقارنة بقراءة مايو البالغة 49.5 نقطة، إلا أن المؤشر لا يزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

النتائج تأتي في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حتى بعد الهدنة الأخيرة بين البلدين، ما يعكس تأثيراً ممتداً على نشاط المصانع الصينية.

مؤشرات فرعية تُظهر تحسناً حذراً

بحسب "تشينغهي تشاو"، كبير الخبراء الإحصائيين في المكتب، شهد المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفاعاً إلى 51 نقطة، بينما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50.2 نقطة، ما يشير إلى تحسن نسبي في الطلب والنشاط داخل القطاع، لكن دون تغيير في الاتجاه العام الذي لا يزال ضعيفاً.

قطاع الخدمات يبقى فوق العتبة

أما القطاع غير الصناعي، والذي يشمل الخدمات والبناء، فسجّل تحسناً طفيفاً بوصوله إلى 50.5 نقطة، مقارنة بـ50.3 نقطة في مايو. رغم ذلك، تراجع مؤشر الخدمات الفرعي إلى 50.1 نقطة، مما يعكس استمرار الحذر في استهلاك الخدمات داخل الاقتصاد الصيني، وسط تباطؤ الزخم المحلي.

ردة فعل الأسواق

وبعد صدور هذه البيانات، ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الإثنين.

وصعد مؤشر "شنتشن المركب" بنسبة 1.1 بالمئة عند 2074 نقطة، وزاد مؤشر "شنغهاي المركب" 0.6 بالمئة عند 3444 نقطة، فيما أضاف مؤشر "سي إس آي 300" نحو 0.35 بالمئة عند 3936 نقطة.

بينما تراجع الدولار أمام نظيره الصيني بنسبة 0.1 بالمئة عند 7.1653 يوان، عند غغلاق المؤشرات الصينية.