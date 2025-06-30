وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أوضح ترامب: "لا يشترون سياراتنا، ومع ذلك نستورد الملايين والملايين من سياراتهم. هذا ليس عدلاً، وقد شرحت ذلك لليابان وهم يتفهمون الأمر"، مضيفًا أن لدى أميركا حالياً فائضاً من النفط يمكن لليابان أن تستورده بكميات كبيرة.

رسوم جمركية وموعد تفاوض ضيق

تأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه طوكيو إقناع واشنطن بإعفاء شركاتها من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على السيارات، والتي تسببت في أضرار كبيرة لقطاع التصنيع الياباني.

كما تواجه اليابان رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من 9 يوليو، إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

أرقام ثقيلة في الميزان التجاري

يشكّل قطاع السيارات نحو 28 بالمئة من صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، وبلغت قيمة الصادرات اليابانية العام الماضي نحو 21 تريليون ين (145 مليار دولار)، ما يعمّق العجز التجاري الأميركي الذي يصفه ترامب بأنه "غير مقبول".