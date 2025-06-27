وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي (إينسي) أن معدل التضخم السنوي في فرنسا ارتفع إلى 0.8 بالمئة في يونيو الجاري، مقابل 0.6 بالمئة الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراؤهم، تشير إلى ارتفاع الأسعار الشهر الجاري بنسبة 0.7 بالمئة.

وتعكس هذه البيانات استقرار التضخم في منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة، مما يسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ثماني مرات في غضون عام.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صرحت بأن سياسة التخفيف المالي أوشكت على نهايتها، وأن البنك في وضع ملائم للتعامل مع التحديات بدءا من الصدمات على صعيد التجارة العالمية إلى الحرب بين إيران وإسرائيل التي نشبت مؤخرا.

وجاء ارتفاع التضخم في فرنسا مدفوعا بزيادة أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة الشهر الجاري مقابل 2.1 بالمئة في مايو، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.2 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.