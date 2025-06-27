وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 9.1 بالمئة في مايو على أساس سنوي. وهذا يمثل أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما انخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 10 بالمئة.

وتراجعت الأرباح الصناعية عن الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 1.1 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام السابق.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الأرباح التشغيلية ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة.

وذكر مكتب الإحصاء أن النمو الثابت سيدعم استمرار تعافي الأرباح في الشهور المقبلة.

وتهدف بكين لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة "حوالي 5 بالمئة" في العام الجاري. لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4 بالمئة فقط في عام 2025.