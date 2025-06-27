وأضافت الشركة أن مبيعات تويوتا العالمية - بما في ذلك شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز المحدودة - قد ارتفعت بنسبة 8 بالمئة في مايو مقارنة بالعام السابق حيث تم بيع 955 ألف و 532 مركبة، بدعم من الطلب القوي في أميركا الشمالية والصين واليابان، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة.

وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 147 ألفا و 80 مركبة، بينما ارتفعت المبيعات خارج اليابان بنسبة 6.4 بالمئة لتصل إلى 808 آلاف و 452 مركبة.

ونتيجة لزيادة حجم المبيعات، ارتفع سهم تويوتا موتور بنسبة 3 بالمئة خلال التعاملات باليابان.

لكن الشركة ذكرت أن إنتاجها العالمي من السيارات انخفض 0.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وهو أول تراجع في خمسة أشهر بسبب تقليص أيام التشغيل في اليابان.

وتشمل أرقام الإنتاج والمبيعات أيضا العلامة التجارية الفاخرة لكزس التابعة للشركة.

وتأتي أرقام المبيعات الإيجابية في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الياباني ضغوطا متزايدة بسبب الإجراءات التجارية الأميركية.

السيارات اليابانية تحت مطرقة رسوم ترامب

في مايو الماضي، أعلنت شركة تويوتا أنها تتوقع خسارة قدرها 180 مليار ين (1.2 مليار دولار) من الرسوم الجمركية خلال شهري أبريل ومايو فقط.

وتوقعت كل من شركتي نيسان موتور وهوندا موتور تأثيرًا قدره 3 مليارات دولار، بينما حجبت شركتا سوبارو ومازدا موتور توقعاتهما للأرباح السنوية للسنة المالية المنتهية في مارس 2026.

أعلنت شركة هوندا الجمعة أن مبيعاتها العالمية انخفضت بنسبة 4 بالمئة في مايو لتصل إلى 298,167 وحدة، بينما انخفض إنتاجها بنسبة 6 بالمئة.

باعت نيسان 256,159 وحدة الشهر الماضي، بانخفاض قدره 6 بالمئة عن العام الماضي، حيث انخفض الإنتاج بنحو 17 بالمئة ليصل إلى 229,645 وحدة.

صرح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الخميس بأن اليابان لا تستطيع قبول رسوم ترامب الجمركية على السيارات بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف أكازاوا أن شركات صناعة السيارات اليابانية تنتج حوالي 3.3 مليون سيارة سنويًا في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد بكثير عن 1.37 مليون سيارة تُصدرها إلى هناك.