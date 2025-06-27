واحتياطي النفط الطارئ عند أدنى مستوياته حاليا منذ ثمانينيات القرن الماضي بعد أن قام الرئيس السابق جو بايدن بالاستفادة من المخزون للمساعدة في خفض الأسعار وسط حالة الضبابية في السوق.

وبين سبتمبر 2021 ويوليو 2023، استهلكت الولايات المتحدة نحو 274 مليون برميل من الاحتياطي، ما أدى إلى انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 40 عاما.

وكانت واشنطن قد أسست الاحتياطي في السبعينات كمخزون للطوارئ بعد أزمة الطاقة عام 1973.

وبدأ تخزين هذا الاحتياطي ابّان الصدمة النفطية في العام 1972 وهو موجود في أربعة مواقع في ولايتي تكساس ولويزيانا في جنوب الولايات المتحدة وحجمه 660 مليون برميل محفوظة في كهوف ملحية تحسبا لاي خلل في امدادات النفط.

في العام 1991، اطلق الاحتياطي الاستراتيجي الاميركي 17 مليون برميل في الاسواق خلال عملية "عاصفة الصحراء" بعد اجتياح العراق للكويت.

كما ضخ 11 مليون برميل بعد الإعصار كاترينا في العام 2005 و30 مليون برميل في العام 2011 بعد اطاحة نظام معمر القذافي في ليبيا.