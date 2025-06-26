وتعد "ليماجرين لبذور الخضروات"، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، شركة رائدة عالمياً في إنتاج بذور الخضروات، ولديها خبرة طويلة في القطاع تعود إلى عام 1743.

وتمتلك الشركة قدرات متطورة في الأبحاث والتطوير و سجلاً حافلاً في الابتكار، حيث تقوم بتشغيل 56 مركزاً بحثياً في 20 دولة، وتمتلك محفظة منتجات هي الأكثر شمولاً في القطاع تغطي 43 من 50 محصولاً من أصناف الخضروات الرئيسية.

ولدى الشركة 8 مرافق صناعية في 6 دول في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. وتشمل محفظة أعمالها في قطاع البذور علامات تجارية معروفة عالمياً مثل Vilmorin و Mikado و Harris Moran و Clause و Hazera، وتقدم خدماتها للمزارعين في الأميركتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب التعاون المقترح، ستقوم "ليماجرين لبذور الخضروات" وشركة "سلال" التابعة لمحفظة "القابضة" (ADQ) والمتخصصة في تكنولوجيا الأغذية الزراعية، بإبرام شراكة في مجال الأبحاث والتطوير بهدف تأسيس مشروع مشترك يركز على تطوير بذور خضروات قادرة على التكيف مع المناخ الصحراوي.

كما يهدف التعاون إلى تطوير حلول جينية مبتكرة تعزز قدرة محاصيل الخضروات على التكيف مع الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة الشديدة والجفاف والملوحة بهدف تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي في المناطق الجافة وشبه الجافة، إذ ستتم عمليات الأبحاث والتطوير في واحة الابتكار التابعة لشركة سلال في مدينة العين، وهي مركز للتكنولوجيا الزراعية يضم بيوتاً زراعية متطورة ومختبرات مجهزة لاختبار البذور، حيث ستسهم شركة "ليماجرين لبذور الخضروات" في تقديم خبراتها في مجال العلوم الوراثية للخضروات.

ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لـ"القابضة" (ADQ) للتركيز على مجال حيوي ضمن سلسلة القيمة الغذائية. وستسهم الشراكة البحثية بين "سلال" و"ليماجرين لبذور الخضروات" في تسريع وتيرة الابتكار في تطوير بذور متكيفة مع المناخ الصحراوي، كما ستساعد على تعزيز الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات.

ويكتسب تطوير أصناف بذور قادرة على التكيف مع المناخ المحلي أهمية كبيرة في تعزيز ناتج المحاصيل وتأمين مصدر موثوق من المنتجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات على المدى البعيد والتي تشمل زيادة الإنتاج الغذائي المحلي إلى 50% من إجمالي الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الواردات.

و قال منصور محمد الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "نجحت "القابضة" (ADQ) خلال الأعوام الماضية بتعزيز نمو محفظتها في قطاع الأغذية والزراعة والتي تضم شركات رائدة ومتكاملة ضمن فئات رئيسية في سلسلة القيمة الغذائية ،ويمثل توسيع عملياتنا لتشمل قطاع البذور خطوة مهمة وحيوية تعزز حضورنا وإسهاماتنا في إحدى أهم مكونات تلك السلسلة ".

وأضاف: "إن الجمع بين البنية التحتية المتقدمة والقدرات المبتكرة لشركة سلال والخبرات العلمية المتميزة لشركة ليماجرين لبذور الخضروات يتيح لنا تقديم حلول مبتكرة توفر قيمة تجارية ملموسة وتدعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات. ونتطلع للتعاون من أجل تأسيس منظومة غذائية مستدامة ومرنة يمكنها تأمين منتجات غذائية آمنة وموثوقة لتلبية حجم الطلب المتزايد".

بدوره، قال سبياستيان شوفو، الرئيس التنفيذي لشركة "ليماجرين": "يسعدنا التعاون مع "القابضة" (ADQ) التي تشاركنا الرؤية والقيم نفسها وتركز على الابتكار والاستثمار المستدام. تعكس هذه الشراكة مدى التزام الطرفين بتطوير تقنيات زراعية مبتكرة للتصدي للتحديات العالمية. ستوفر استثمارات "القابضة" (ADQ) في بذور الخضراوات دعماً استراتيجياً سيسهم في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في هذا القطاع، وتطوير أصناف جديدة قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ. ونتطلع إلى الفرص التي ستتيحها لنا هذه الشراكة بفضل تغطية "القابضة" (ADQ) للعديد من الأسواق الواعدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يدعم خططنا للتوسع في الأسواق العالمية".

وسيتم عرض الصفقة أمام الجهات الممثلة لموظفي شركة "ليماجرين لبذور الخضروات"، للتشاور ،كما يخضع إتمامها لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.