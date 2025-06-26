وهذه الصكوك التي تحمل عائدا سنويا قدره 7.875 بالمئة هي ثاني دفعة صكوك تصدرها الحكومة منذ أن أطلقت برنامجا للصكوك بقيمة خمسة مليارات دولار. وبيعت الدفعة الأولى من الصكوك، والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، في فبراير 2023 بعائد 11 بالمئة.

وكان وزير المالية المصري قال في أبريل أن مصر ستبيع صكوكا بملياري دولار في 2025.

وستساعد الصكوك الجديدة في سداد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، والتي تشير بيانات البنك المركزي إلى أنها تستحق هذا الشهر.

وتجد الحكومة المصرية تحديات متزايدة في توفير العملات الأجنبية، فقد اضطرت في السنوات القليلة الماضية إلى استيراد كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن مع انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك، بحسب وكالة رويترز.

ودفعت الأعمال القتالية إسرائيل، وهي مورد رئيسي للغاز إلى مصر، إلى قطع إمدادات الغاز الطبيعي لمدة أسبوعين تقريبا، لكن من المقرر استئناف الإمدادات اليوم الأربعاء.

وكذلك ربما يبطئ التوتر الجيوسياسي بالمنطقة نمو السياحة، التي جلبت لمصر 8.7 مليار دولار في النصف الثاني من 2024، ويقلص إيرادات قناة السويس على نحو أكبر، بعد أن تأثرت من هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في محاولة لوقف الشحنات المتجهة إلى إسرائيل.