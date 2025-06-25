وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن سهم شركة أفيك شيان أير كرافت إنداستري ارتفع بنسبة 5.8 بالمئة وسهم تشاينا أيروسبيس تايمز إلكترونيكس بنسبة 5.7 بالمئة وسهم أفيك شينجدو أير كرافت بنسبة 3.8 بالمئة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الصين أمس اعتزامها تنظيم عرض عسكري لاستعراض قدراتها الجديدة يوم 3 سبتمبر المقبل.

وأضافت بلومبرغ أن المعدات الدفاعية الصينية قد تشهد نموا في سوق التصدير في أعقاب الصراع الإسرائيلي الإيراني، مع تزايد الاهتمام بها بعد نجاح إسرائيل في ضرب الدفاعات الجوية الإيرانية بسرعة باستخدام مقاتلات الشبح الأميركية إف-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وفقًا لإريك تشو، المحلل في خدمة بلومبرغ إنتليجنس.

ويتوقع تشو اتجاه المزيد من الدول نحو شراء أنظمة دفاع جوي متطورة من الصين، خاصة بعد نجاحها في التصدي للطائرات الغربية لدى الهند في المواجهة العسكرية الأخيرة بين الهند وباكستان.