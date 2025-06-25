وستستثمر الشركات 245 مليون دولار لحفر ما لا يقل عن 13 بئرا استكشافية جديدة خلال فترة البحث.

وذكر البيان أنه جرى "إسناد قطاعي شمال سيميان البحري وشمال غرب أتول البحري لتحالف شركتى شيفرون إيجيبت وبي.جي (شل) ومن المخطط أن يتم حفر بئرين استكشافيتين بكل قطاع".

وحصلت شركة إيوك برودكشن التابعة لشركة إيني على حق التنقيب في قطاع شمال رأس التين البحري، مع خطط لحفر ثلاث آبار استكشافية.

فيما ستتولى شركة كايرون إيجيبت أعمال قطاع شرق الإسكندرية البحري ومن المخطط حفر ثلاث آبار استكشافية فيه.

وستحفر شركة آي.بي.آر بئرين استكشافيتين في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل.

وتم إسناد قطاع الفيروز الأرضي بشمال سيناء إلى شركة برينكو حيث من المخطط إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر استكشافية.