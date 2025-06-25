وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، في بيان صدر الأربعاء، أن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت خلال مايو بنسبة 1.9 بالمئة سنويا إلى 1.11 مليون سيارة، حيث زادت المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، وتراجعت في فرنسا.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن هذا التحسن يأتي في وقت حساس يمر به قطاع صناعة السيارات، إذ تواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية ضعفا في الطلب المحلي، وزيادة المنافسة من الشركات الصينية بقيادة شركة بي.واي.دي ، والضغوط السياسية لمواصلة التحول إلى مركبات أقل تلويثا للبيئة.

وشهدت مبيعات السيارات الهجين نموًا ملحوظًا في مايو، حيث ارتفعت مبيعات الطرز الهجين القابلة للشحن بنسبة 46 بالمئة إلى أكثر من 100 ألف سيارة ، حيث استمر المشترون في تفضيل الخيارات التي تجمع بين قوة البطارية وسهولة استخدام خزان الوقود.

كما اكتسبت مبيعات السيارات الهجين الأخرى زخمًا، مما يشير إلى أن العديد من المستهلكين ما زالوا مترددين في التحول إلى السيارات الكهربائية، في حين لا تزال أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة وشبكات الشحن غير متاحة على نطاق واسع.

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 27 بالمئة، لتصل حصتها السوقية إلى 17 بالمئة، مع طرح المزيد من الطرز واستمرار الحوافز الحكومية في بعض الدول. ومع ذلك، هناك تفاوت واضح في الإقبال على السيارات الأخرى بين دول الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد الشركات استمر تراجع حصة شركة تسلا الأميركية من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، حيث تراجعت مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 28 بالمئة، مع تزايد المنافسة والنشاط السياسي المثير للجدل للرئيس التنفيذي ومالك الشركة الأميركية إيلون ماسك، مما أثر على الطلب على ما يبدو.

وسجّلت شركة فولكس فاغن الألمانية ارتفاعًا طفيفًا في مبيعاتها الشهر الماضي، مدعومةً بالنسخ المُحدّثة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ذات التجهيز الرياضي آي.دي فور والصالون آي.دي سفن.

كما وتلقّت علامتها التجارية سكودا دفعةً قويةً بفضل السيارة إلروك الجديدة، وهي سيارة كروس أوفر كهربائية مدمجة طُرحت مؤخرًا للبيع.

وواصل المصنعون الصينيون تحقيق نمو قوي في أوروبا خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات منفصلة أصدرتها شركة جاتو ديناميكس أمس.

وقالت شركة الأبحاث إن الشركات الصينية باعت 65808 سيارات كهربائية في 28 سوقًا أوروبية، مما زاد حصتها السوقية بأكثر من الضعف إلى 5.9 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه تساوت مبيعات بي.واي.دي الصينية في السوق الأوروبية مع مبيعات منافستها تسلا خلال الشهر الماضي، بعد أن تفوقت على الشركة الأميركية لأول مرة في أبريل الماضي.