ووفق تقرير أداء السياحة "يناير- مايو" الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطبت المدينة 1.53 مليون سائح دولي خلال مايو من العام الحالي.

وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 22 بالمئة أي نحو 1.917 مليون سائح، ثم ثانياً روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ1.396 مليون يشكلون 16 بالمئة من مجموع زوار الإمارة، تبعتها جنوب آسيا بـ1.242 مليون سائح يشكلون 14 بالمئة من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي رابعاً بـ1.275 مليون سائح يشكلون 15 بالمئة من إجمالي عدد الزوار.

وحلت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خامساً في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ989 ألف سائح يشكلون 11 بالمئة، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9 بالمئة أي نحو 771 ألف زائر، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وبلغ عدد زوار دبي من الأميركيتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة 601 ألف تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7 بالمئة، فيما بلغ عدد الزوار من أفريقيا 346 ألفاً أي نحو 4 بالمئة، ومن أستراليا 141 ألفاً يشكلون نحو 2 بالمئة من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ذاتها.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية مايو الماضي، 153356 غرفة في 825 منشأة مقارنة بـ150202 غرفة في 822 منشأة نهاية مايو 2024.

ووصل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 83 بالمئة مقارنة بنحو 81 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2024.

وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي 19.09 مليون غرفة بزيادة وصلت إلى 4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 حين بلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 18.34مليون غرفة.

وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء 3.8 ليلة فندقية خلال أول خمسة أشهر من العام.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال أول خمسة أشهر إلى 620 درهم بارتفاع نسبته 5 بالمئة مقارنة بـ590 درهم خلال الفترة المقابلة من 2024، فيما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 513 درهم بارتفاع نسبته 7 بالمئة مقارنة بـ478 درهم في الفترة المقابلة من 2024.