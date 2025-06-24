وارتفع أهم مؤشر اقتصادي ألماني للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست: "الاقتصاد الألماني يزداد ثقة تدريجيا".

ومع ذلك، لا يعكس الاستطلاع الحالي بشكل شامل رد الفعل تجاه التصعيد الأخير في الصراع في الشرق الأوسط. وبعد بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو الجاري، أفاد معهد إيفو ردا على استفسار بأن 18 بالمئة من الردود لم تصل بعد.

وتُستقبل الغالبية العظمى من الردود دائما في بداية الاستطلاع، أي في الأسبوع الأول من الشهر.

وأشار المعهد في تقريره أن هناك اتجاها يميل نحو التشاؤم على نحو طفيف في قطاع الصناعة وارتفاعا طفيفا في مستوى عدم اليقين. أما في القطاعات الأخرى (مقدمو الخدمات، والبناء، والتجارة)، فلم يتم ملاحظة أي تغييرات جوهرية: وجاء في تقرير المعهد: "بناء على تطور الوضع الحالي، سنرى ردود فعل الشركات في استطلاع يوليو المقبل".

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع مؤشر إيفو في يونيو، ولكن بمتوسط 88 نقطة فقط. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل حوالي 9 آلاف شركة، تحسنا طفيفا في تقييم الوضع الحالي.

ومع ذلك، تُقيّم توقعات الأعمال المستقبلية على أنها أفضل بكثير. وقد تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات بشكل ملحوظ. في المقابل، لم يتحسن مناخ الأعمال في الشركات الصناعية إلا بشكل طفيف.