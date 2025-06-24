وقال برنده في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، المعروف أيضا باسم "منتدى دافوس الصيفي" إنّ "هذا هو السياق الجيوسياسي والجيواقتصادي الأكثر تعقيدا الذي نشهده منذ عقود".

وأضاف أنّ الوقت لا يزال مبكرا لتقييم التداعيات الكاملة للحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين ومنافسيها في آن واحد.

وقال "من المبكر جدا توقع نتائج هذه الرسوم الجمركية، فالمفاوضات لا تزال جارية".

واعتبر برنده أنّ "العولمة كما عرفناها تطوّرت الآن إلى نظام مختلف".