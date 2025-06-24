وأعلن ترامب وقفا تاما لإطلاق النار مما قد ينهي الحرب الدائرة منذ 12 يوما وشهدت فرار ملايين السكان من طهران وأثارت مخاوف من المزيد من التصعيد في المنطقة.

وصعد المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 2.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 2.1 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقفزت أسهم طيران ناس، التي أدرجت في البورصة مؤخرا، بأكثر من سبعة بالمئة إلى 79.80 ريال.

ورغم ذلك، انخفض سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 1.7 بالمئة بينما تراجع سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية 1.1 بالمئة.

وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد موافقة إسرائيل على اقتراح ترامب مما كبح المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط وهي منطقة رئيسية منتجة للخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 دولار أو 5.3 بالمئة إلى 67.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش.

وقفز المؤشر الرئيسي لسوق دبي 3.1 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له خلال اليوم منذ منتصف ديسمبر، إذا ما حافظ على هذه المكاسب، مدعوما بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 4.7 بالمئة.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، ارتفع سهم شركة العربية للطيران للرحلات الاقتصادية 7.2 بالمئة مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ ما يربو على ثلاث سنوات إذا حافظ على المكاسب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه إن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران بعد تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 2.2 بالمئة بفضل قفزة 8.3 بالمئة لسهم الدار العقارية.

وصعد المؤشر الرئيسي في قطر بأكثر من اثنين بالمئة بفضل ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2 بالمئة.

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر في وقت مبكر من اليوم إن قطر أعادت فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لفترة قصيرة في أعقاب هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة جوية أمريكية في البلاد أمس ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق العام في البورصة بنحو 2 بالمئة في مستهل التداولات.