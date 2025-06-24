واستقر مؤشر إتش.سي.أو.بي المجمع لإنتاج القطاع الخاص عند مستوى 50.2 نقطة خلال يونيو الحالي، ليظل المؤشر أعلى من 50 نقطة للشهر السادس على التوالي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتركز النمو الإجمالي مجددًا في قطاع الصناعات التحويلية، حيث حقق الإنتاج نموا للشهر الرابع على التوالي. في الوقت نفسه، ظل نشاط قطاع الخدمات مستقرا خلال الشهر الحالي.

سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 49.4 نقطة وهو نفس مستواه خلال مايو، في حين كان المتوقع ارتفاعه إلى 49.6 نقطة. في المقابل ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 50 نقطة وهو ما جاء متفقا مع التوقعات مقابل 49.7 نقطة خلال مايو.

وشهد التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا مجددًا في يونيو، مع ثبات وتيرة خلق فرص العمل مقارنةً بشهر مايو.

وفيما يتعلق بالأسعار، أظهر المسح تباطؤ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وارتفعت أسعار البيع بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بالشهر الماضي، وشهدت ثقة الشركات تحسنًا، حيث وصلت المعنويات إلى أعلى مستوياتها منذ يناير.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: "يكافح اقتصاد منطقة اليورو لاكتساب زخم"، مضيفا أن تباطؤ منطقة اليورو، يتجلى في تراجع احتمال نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنفس معدله الرسمي في الربع الأول وكان 0.6% من إجمالي الناتج المحلي.