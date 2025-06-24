وقال ترامب إن إسرائيل وإيران اتفقتا على "وقف إطلاق نار شامل وكامل" بعد وقت قصير من شن إيران هجمات صاروخية محدودة على قاعدة عسكرية أمريكية في قطر أمس الاثنين، ردا على القصف الأميركي لمواقعها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية، حيث ارتفعت عقود مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.5 بالمئة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 38756 نقطة.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.7 بالمئة ليصل إلى 24079 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 3412 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلى 3083 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 8551 نقطة.

وصعدت مؤشرات الأسهم الأميركية، أمس الاثنين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 بالمئة ليصل إلى 6025 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 42582 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 19631 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بنسبة 2.7 بالمئة ليصل إلى 66.67 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بنسبة 2.5 ليصل إلى 69.68 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 145.34 ين ياباني من 145.16 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1604 دولار من 1.1575 دولار.