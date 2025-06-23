وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ على الحصة في شركة إيني بلينيتود، المتخصصة في تحول الطاقة والمملوكة لشركة إيني، نحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار). وتقدر هذه الصفقة القيمة المؤسسية لشركة بلينيتود بأكثر من 12 مليار يورو.

ومن المقرر إتمام الصفقة فور الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلينيتيود ستيفانو جوبرتي إن الصفقة "تعزز بشكل أكبر قوة نهجنا الاستراتيجي، الذي يمزج بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال نموذج أعمال متكامل يركز على مستقبل قطاع الطاقة".