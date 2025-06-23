وأضاف شيمشك في منشور على منصة إكس الاثنين "بفضل برنامجنا، عززنا بشكل كبير قدرة اقتصادنا على مواجهة الصدمات... نحن عازمون على مواجهة التضخم وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على تراجعه".

وقال إن بلاده تجري تحليلاً للآثار متعددة الأبعاد للتوترات الجيوسياسية المتزايدة على اقتصادها وتقوم بتقييم السيناريوهات المحتملة بالتفصيل.

كما أكد أن مؤسسات بلاده جاهزة لاتخاذ التدابير اللازمة بسرعة وحزم، وبتنسيق قوي، للحفاظ على استقرار الأسواق والأداء الصحي لاقتصاد تركيا.

تزامنت التصريحات مع تسجيل الليرة التركية تراجعاً قياسياً جديداً أمام الدولار، صباح الإثنين، مسجلةً 39.73، إلى جانب ارتفاع في أسعار الوقود.