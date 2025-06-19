وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن البنك المركزي النرويجي خفض سعر الفائدة الرئيسي على الودائع، الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، مخالفا بذلك توقعات جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، والذين لم يتوقع أي منهم أي تغيير.

وأكد مسؤولون أنه في حال تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع حاليا، فسيتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال عام 2025.

وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا فولدن باتشي، إن "معدل التضخم سجل تراجعا منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، وتشير توقعات معدل التضخم للعام المقبل إلى تراجعه عما كان متوقعا سابقا".

وأضافت باتشي أن "التطبيع الحذر لسعر الفائدة الرئيسي سيمهد الطريق لعودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف دون تقييد الاقتصاد أكثر من اللازم".