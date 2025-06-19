تمثل مجموعة "كيدز فيرست" إضافة استراتيجية تعزز تكامل خدمات شركة تعليم، التي تحظى بشعبية واسعة، من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وذلك من خلال شبكتها المتميزة من الحضانات عالية التصنيف. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستحواذ في تحقيق توسع نوعي يضيف قيمة استراتيجية لشركة تعليم في قطاع التعليم المبكر سريع النمو، مع نمو فوري في الأرباح والتدفقات النقدية.

تدير مجموعة "كيدز فيرست" شبكة متنوعة تضم 34 حضانة موزعة في مواقع مركزية متميزة بالقرب من مناطق الأعمال والأحياء السكنية في دبي وأبوظبي والدوحة. وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 5,000 طالب من خلال عدد من العلامات التجارية الرائدة، مع توفير أربعة مناهج تعليمية مختلفة تُطرح بأسعار متنوعة، مما يتيح خدمات تعليم مُخصصة تناسب متطلبات شرائح متعددة من السوق. ويحقق نموذج أعمال الشركة تدفقات نقدية إيجابية منذ اليوم الأول.

توفر مجموعة "كيدز فيرست" فرصة فريدة لشركة تعليم للاستحواذ على منصة جاهزة للتشغيل تتمتع بسجل قوي في تحقيق النمو وإدارته بكفاءة. وتتماشى هذه الصفقة مع نهج تعليم المنضبط والقائم على خلق القيمة في توظيف رأس المال.

سيتم تمويل الصفقة بالكامل ذاتياً من خلال مزيج من الأسهم والدين، ومن المتوقع استكمالها في الربع الرابع من السنة المالية 2024/25 لتعليم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المسبقة الأخرى.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستعمل مجموعة "كيدز فيرست" كوحدة مستقلة ضمن محفظة تعليم ، مع استمرار الإدارة الحالية، بما في ذلك مؤسس الشركة، كامل النجار الذي سيواصل دوره كمساهم بحصة 5%، في العمل مع مجلس إدارة تعليم، للاستفادة من خبراتهم الواسعة في القطاع، وسجلهم المثبت في تحقيق نمو مستدام وتقديم تعليم عالي الجودة.

عملت شركة ديلويت للاستشارات المالية المحدودة كمستشار مالي لشركة تعليم، بينما تولت شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر دور المستشار القانوني. وفي المقابل، قامت كل من شركة سنترفيو بارتنرز وشركة لينكليترز بدور المستشار المالي والقانوني على التوالي لمجموعة بيبول آند بيبي.