فبينما يرى البعض أن هذه الأسواق ستدفع ثمناً باهظاً نتيجة الاضطرابات في أسعار الطاقة وحركة التجارة والسياحة، يراهن آخرون على متانتها النسبية وقدرتها على تجاوز العاصفة مدفوعة بتغيرات داخلية وعالمية، مثل توجهات السياسة النقدية وضعف الدولار.

من جهة، تحذر مؤسسات وخبراء من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يشكل تهديداً مباشراً للاقتصادات الناشئة، خصوصاً تلك المعتمدة على استيراد النفط أو العوائد السياحية، علاوة على الضغط المتوقع على عملاتها المحلية وموازناتها العامة في ظل ارتفاع التضخم وتكلفة الاقتراض. ويرى محللون أن الأسواق الناشئة تظل هشّة أمام مثل هذه التوترات، وأن أي تصعيد – خاصة إذا طال مضيق هرمز – قد يطلق شرارة اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

غير أن تقارير ومؤشرات أخرى تُظهر وجهة نظر مختلفة، إذ تقلل من احتمالات تأثر هذه الأسواق على المدى القريب، مستندة إلى توقعات باحتواء الصراع وإلى استمرار تدفقات رؤوس الأموال نحوها بفعل جاذبيتها الاستثمارية في بيئة تتسم بالتيسير النقدي عالمياً. وفي هذا السياق، يرى بعض المستثمرين أن الأسواق الناشئة قد تواصل تفوقها على نظيراتها الأميركية، وأن علاوة المخاطر المرتبطة بها لم ترتفع بالشكل الذي يعكس قلقاً جدياً، ما يعكس تفاؤلاً مشروطاً بغياب مفاجآت استراتيجية كبرى في المنطقة.

مكاسب الأسواق

تشير "بلومبيرغ" في تقرير لها إلى أن:

الصراع المتفاقم بين إسرائيل وإيران لا يؤثر كثيراً على علاوة المخاطر الجيوسياسية للأسواق الناشئة، حيث يراهن المستثمرون على أن طهران ضعيفة بحيث لا يمكنها إشعال أزمة في السوق العالمية.

في السندات والعملات والأسهم، تتقلص مؤشرات المخاطرة رغم حرب إسرائيل مع إيران، إذ تهيمن توقعات التيسير النقدي وضعف الدولار وازدهار الذكاء الاصطناعي على حركة الأسعار.

يتوقع مديرو الاستثمارات استمرار مكاسب الأسواق الناشئة وتفوقها على الأصول الأميركية هذا العام، إذ إن المخاطر الناجمة عن الصراع لن تكون عميقة أو مستمرة.

يتداول متوسط ​​علاوة المخاطر السيادية لفئة الأصول هذه قرب أدنى مستوى له في خمس سنوات، وانخفضت تقلبات عملات الأسواق الناشئة إلى ما دون تقلبات الدول الغنية. في الوقت نفسه، وصلت توقعات أرباح الشركات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات.

ونقل التقرير عن الخبير الاستراتيجي في إن تاتش كابيتال ماركتس بلندن، بيرند بيرج، قوله: "سيستمر الارتفاع القوي والمستمر في الأسواق الناشئة". وأضاف: "تتوقع السوق حالياً احتواء الصراع. تبدو إيران أضعف من أن تصعد الصراع مباشرةً أو عبر وكلائها".

ووفق التقرير، فإن الخطر الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون من الاضطرابات في الشرق الأوسط هو ما إذا كانت إيران ستغلق مضيق هرمز، وبالتالي خنق حركة النفط وربما إرسال أسعار الطاقة إلى ارتفاعات حادة.

وفي هذا السياق، قال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة FIM Partners، تشارلي روبرتسون، إن مضيق هرمز هو القضية المحورية. لكن إيران لا تريد إثارة غضب الصين أو الولايات المتحدة، وقطع عائدات صادراتها النفطية بإغلاقهما. لن يكون لذلك أي معنى بالنسبة للنظام.

توترات جيوسياسية

على الجانب الآخر، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets ، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

أي تطور جيوسياسي، وخاصة التصعيد بين إيران وإسرائيل، يشكل خطراً كبيراً يتمثل في ارتفاع أسعار النفط في أحد أوجهه المباشرة.

معظم الدول الناشئة تستورد النفط، الأمر الذي يضغط على اقتصاداتها ويكبح النمو، خاصة في ظل اعتمادها على هذه السلعة الحيوية.

التطورات الجيوسياسية تعزز حالة عدم الاستقرار العالمية، فتتجه أنظار المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الأميركية والفرنك السويسري، وحتى الين الياباني، بل وأيضاً اليورو في بعض الأحيان.

هذا يدفع بعض المستثمرين إلى الانسحاب من الأسواق الناشئة واللجوء إلى هذه الأصول الأقل مخاطرة.

ويتابع: "إن أي تطور من هذا النوع يثير مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يؤدي بدوره إلى رفع أسعار الفائدة.. ونظراً لأن معظم الدول الناشئة لديها دين عام مرتفع، فإن أعباء الفوائد المرتفعة تضغط على ميزانياتها وتعيق النمو الاقتصادي".

كما يلفت أيضاً إلى أن:

الاقتصادات الناشئة تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة.. وكلما تصاعد الوضع الجيوسياسي وارتبط بأزمات على خطوط الطيران أو أمن السفر، كلما تراجعت الإيرادات السياحية.

كلما توسعت دائرة التوترات الجيوسياسية، زاد الضغط على الاقتصادات الناشئة؛ فهي بشكل عام حساسة لأدنى تغيّر، وأيّ تطور صغير يمكن أن يحدث أثراً سلبياً ملموساً.

تحذيرات من التقليل من التأثيرات

ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى تحذيرات مراقبي السوق من أن المستثمرين العالميين ربما يقللون من شأن تأثير الصراع بين إسرائيل وإيران.

ونقل التقرير عن مدير الاستثمار في شركة "إيه جيه بيل"، روس مولد، إشارته إلى:

وجود خطر في أن الأسواق تقلل من تقدير "خطر اندلاع حريق كبير في الشرق الأوسط"، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوق الطاقة.

يعود ذلك جزئيًا إلى كثرة العوامل المؤثرة والاعتبارات الجيوسياسية، وكذلك إلى أن النتائج المحتملة لا تُصدّق.

في أسوأ الأحوال، ستكون أسعار النفط والأسهم أقل ما يُقلقنا.

كما حذر الخبير الاستراتيجي في شركة كوانتم ستراتيجي، ديفيد روش، من أن الصراع بين إسرائيل وإيران "سيستمر لفترة أطول من الضربات الإسرائيلية الخاطفة التي اعتادت عليها السوق".

واتفق توربيورن سولتفيدبت، المحلل الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط في شركة فيريسك مابلكروفت، مع هذا الرأي، قائلاً إن التصعيد يظل "مصدر قلق كبير"، مردفاً: "ما لدينا الآن مختلف تمامًا، وما نراه في الواقع هو حرب مفتوحة النهاية.. وبالطبع، لهذا الأمر تداعياتٌ هائلة، ليس فقط على المنطقة، بل أيضًا على أسواق الطاقة وكيفية تفسيرها لما يحدث".

تأثير الصراعات

بينما يشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial markets ، جاد حريري، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:

"الأسواق الناشئة هي الأكثر تأثراً بالصراعات، وخاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية الحالية".

"نرى تأثيراً واضحاً على أسعار الذهب والنفط والمواد الأولية، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، مما ينعكس على ضعف العملات المحلية أمام الدولار، وبالتالي يتأثر الاقتصاد بشكل سلبي".

ويضيف: من الطبيعي أن نشهد تراجعاً في أداء الأسواق الناشئة، لأن اقتصادات هذه الدول تصبح أكثر هشاشة تحت ضغط الأزمات. بينما التأثير على الأسواق المتوسطة يبقى محدوداً إلى حد ما، لكن الأسواق الناشئة تتراجع تدريجياً لأنها غالباً ما تفتقر إلى الاحتياطات أو الأدوات المالية اللازمة التي تمكّنها من الصمود في مثل هذه الظروف.