وارتفعت تكلفة ناقلة نفط خام عملاقة – بسعة حمل مليوني برميل من النفط – في الرحلة من الخليج إلى الصين من 19,998 دولارًا/يوميا، الأربعاء الماضي، أي قبل يومين من الهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى 47,609 دولارات/ يوميا، يوم أمس الأربعاء، وفقًا لأرقام صادرة عن شركة Clarksons Research.

ودخلت الحرب بين إيران وإسرائيل يومها السابع مع إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم في حالة ترقب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع.

ويمر حوالي 20 بالمئة من النفط والوقود في العالم عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي في الشرق الأوسط، ما يمثل نحو خمس شحنات النفط العالمية، ما يجعل محاولة إغلاقه تؤثر على أسواق الطاقة.

وفي بداية الحرب بين الطرفين ارتفعت تكلفة التأمين على السفن المبحرة في الخليج العربي، مع تزايد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.