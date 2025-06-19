فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أنه خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي انخفضت شحنات ألمانيا من الحديد والصلب، وكذلك منتجات الحديد والصلب، إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار يورو.

كما انخفضت صادرات الألومنيوم الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8 بالمئة لتصل إلى 218 مليون يورو.

ومنذ 12 مارس 2025 فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات الحديد والصلب والألومنيوم والمنتجات المصنوعة من هذه المواد. وبلغت هذه الرسوم الجمركية 50 بالمئة منذ 4 يونيو الجاري.

ورغم ذلك كان انخفاض تجارة الحديد والصلب مع الولايات المتحدة أقل بكثير من انخفاض إجمالي صادرات الحديد والصلب الألمانية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وبوجه عام سجل المكتب انخفاضا بنسبة 4.2 بالمئة في صادرات الحديد والصلب الألمانية لتصل إلى 20.7 مليار يورو في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. واحتلت الولايات المتحدة، بحصة تزيد قليلا عن 6 بالمئة، المرتبة السادسة بين أهم الدول المشترية للحديد والصلب المنتج في ألمانيا.

وبالنسبة للألومنيوم تحتل الولايات المتحدة المرتبة العاشرة بين أهم الدول المشترية من ألمانيا.

وبوجه عام، صدّرت الشركات المصنعة الألمانية المزيد من الألومنيوم والمنتجات القائمة على الألومنيوم في الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالعام السابق بقيمة 6.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 8 بالمئة على أساس سنوي.