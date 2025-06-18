وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن مجلس الإدارة وافق أيضا على سداد التزامات الشركة المالية تجاه بنك محلي بنحو 31 مليون دينار، من خلال قرض سوف تحصل عليه الشركة من شركة هورایزن بيرنت هولدينج ليميتد وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي جلوبال.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيؤدي "إلى فصل بين معظم التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة ولشركتها التابعة أجيليتي جلوبال".

كما وافق المجلس على تسوية جزئية بمبلغ يقارب 63 مليون دينار من المديونية القائمة لشركتها التابعة أجيليتي جلوبال، وذلك من خلال بيع ما يعادل 5.9 بالمئة من أسهم شركة أجيليتي جلوبال لشركة أجيليتي جلوبال ذاتها، والتي تعادل حوالي 615 مليون سهم من الأسهم المملوكة للشركة في رأس مال شركة أجيليتي جلوبال.

وقرر مجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح عينية عن الربع الاول من 2025 بقيمة تقديرية حوالي 213 مليون دينار من خلال منح المساهمين أسهما في شركة أجيليتي جلوبال تمثل نحو 20 بالمئة من أسهم أجيليتي جلوبال.

وبموجب هذا التوزيع يحصل كل مساهم على 82 سهما من أسهم أجيليتي جلوبال مقابل كل مئة سهم يملكها في أجيليتي.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات سينتج عنها انخفاض ملكية الشركة في رأس مال شركة أجيليتي جلوبال لتصبح 25 بالمئة وبذلك تصبح شركة أجيليتي جلوبال شركة زميلة وليست تابعة.