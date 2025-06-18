وجمع المنتدى أكثر من 700 من القادة العالميين، من بينهم ممثلون حكوميون، ومؤسسات تنموية، وأطراف من القطاع الخاص، تحت شعار "تحول يعزز مستقبلنا".

وأعلن صندوق أوبك عن تمويلات جديدة بقيمة 720 مليون دولار لدعم جهود التنمية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، إلى جانب توقيع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة 362 مليون دولار.

كما أُطلق مبادرة جديدة لتمويل التجارة تهدف إلى تأمين الإمدادات الحيوية وسد فجوات السيولة المتعلقة بالتجارة في البلدان الشريكة.

وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "يعكس منتدى التنمية قناعتنا بأن الشراكات يجب أن تحقق نتائج ملموسة. لقد حققنا اليوم تقدمًا فعليًا – عبر توقيع اتفاقيات جديدة، وتأسيس شراكات جديدة، وتبني نهج جديدة تساعد الدول الشريكة على تحويل الطموح إلى واقع. سواء في مجال الطاقة أو البنية التحتية أو الزراعة أو التمويل، فإننا نقدم حلولًا تحدث فرقًا حقيقيًا."

وأضاف: "إن الأزمات المتشابكة التي نعيشها اليوم، من تغير المناخ إلى التقلبات الاقتصادية، تتطلب مؤسسات تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة والعزيمة. إن صندوق الأوبك يقف بثبات إلى جانب شركائنا وبلدان الجنوب. فمنتدى التنمية لا يمثل فقط منصة للحوار، بل هو محفز للعمل الجماعي وأداة لإحداث تأثير تحويلي. وبالعمل معاً، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص حقيقية."

كجزء من مبادرة الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، وقّع الصندوق اتفاقيات تعاون مع كل من غرينادا وجزر سليمان، لتعزيز الدعم في مجال البنية التحتية المستدامة وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ.

تشمل الاتفاقيات وأطر التعاون الجديدة على مستوى الدول ما يلي:

اتفاقية قرض بقيمة 212 مليون دولار مع سلطنة عمان.

اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دولار مع الكاميرون لدعم مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز، وتعزيز الأمن الغذائي للمزارعين الصغار في المناطق الضعيفة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، وصندوق الكويت للتنمية.

إطار شراكة قُطري مع رواندا لتمويل يصل إلى 300 مليون دولار بين عامي 2025 و2028، لدعم أولويات التنمية الوطنية، بما يشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

اتفاقيات شراكة مع دول أخرى:

أذربيجان لدعم البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.

بوتسوانا لدعم الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والابتكار، والتحول الرقمي، والنمو المدفوع بالصادرات.

غرينادا لتعزيز القدرة على الصمود عبر مبادرات التنمية المستدامة.

جمهورية قيرغيزستان لتعزيز التعاون في مجالات النقل والمياه والطاقة والزراعة والمصارف.

جزر سليمان لتوسيع نطاق التعاون ليشمل القطاع الخاص.

تعزيز التعاون الدولي

كما شهد المنتدى توقيع اتفاقيات جديدة لتعميق التعاون متعدد الأطراف، شملت:

اتفاقية تعاون مع البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي في أمريكا الوسطى (CABEI) لتعزيز مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

اتفاقية تعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) لتنسيق الجهود في مجال الزراعة المقاومة للمناخ والنظم الغذائية المستدامة.

اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) لدعم برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

التزامات عربية كبرى لموريتانيا ومنطقة الساحل

عشية انعقاد المنتدى، استضاف صندوق أوبك الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون التنموي وجذب الاستثمارات إلى البلاد.

نتج عن هذا الاجتماع تعهد مشترك من المجموعة بتقديم تمويل قدره 2 مليار دولار على مدى خمس سنوات، يُخصص لقطاعات حيوية تشمل:

الطاقة

المياه

النقل

البنية التحتية الرقمية

كما نُظم اجتماع مخصص للجهات المانحة العربية حول منطقة الساحل، بالتعاون مع اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في الساحل (CLISS)، وبدعم من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA)، لمناقشة استراتيجيات دعم المنطقة في مواجهة تحدياتها العاجلة.