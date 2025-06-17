ولم تغير وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، توقعاتها بأن الطلب سيصل إلى ذروته هذا العقد، وهي وجهة نظر تتناقض بشكل حاد مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقول إن الاستهلاك سيستمر في النمو ولا تتوقع ذروة.

ولم تتغير صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات وبلغت في المتوسط نحو 1.7 مليون برميل يوميا منذ بداية العام.

وقالت وكالة الطاقة إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع 1.8 مليون برميل يوميا في 2025 مقارنة مع 1.6 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة

وخفضت وكالة الطاقة توقعها لنمو الطلب على النفط في 2026 إلى 740 ألف برميل يوميا من توقعها السابق البالغ 760 ألف برميل يوميا بسبب التحديات الاقتصادية المتوقعة وزيادة استخدام الطاقة النظيفة.,

كما خفضت في تقريرها الشهري توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 720 ألف برميل يوميا من التوقع السابق البالغ 740 ألف برميل يوميا.