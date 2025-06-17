وقد يتضمن المقترح استخدام قانون التجارة بالاتحاد الأوروبي، حيث أنه من غير المرجح نجاح فرض حظر على الواردات من خلال العقوبات لأن ذلك يتطلب قرارا بالإجماع من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتعارض هنغاريا مثل هذه الجهود.

وكانت المفوضية قد قالت أمس الاثنين إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19 بالمئة من جميع الواردات خلال عام 2024. وجاء في بيان المفوضية" لذلك هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديدا أمنيا".

ويذكر أن روسيا كانت مورد طاقة رئيسي لأوروبا حتى عام 2022، عندما سعت معظم الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي للحد من واردات السلع مع روسيا أو وقفها بعدما شن الكرملين هجوما على أوكرانيا.

وقد تراجعت الواردات الروسية إجمالا للكتلة الأوروبية من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024.