وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة، وذلك بقرار اتخذ بشكل جماعي خلال اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.

كما قرر البنك عدم إجراء أي تعديلات على خطة خفض مشتريات السندات الحالية التي تستمر حتى مارس 2026، ووضع خطة جديدة للفترة التي تبدأ من أبريل من العام المقبل.

وبموجب خطة السنة المالية 2026، سيخفض بنك اليابان مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 200 مليار ين في كل ربع سنة، بحيث تنخفض قيمة المشتريات إلى نحو 2 تريليون ين بحلول مارس 2027.

ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا اليوم.