وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن تظل علاوة المخاطر في أسعار النفط الناجمة عن الصراع ضمن نطاق يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات، كما أنها لا تتوقع أن يستمر الصراع لأكثر من بضعة أسابيع.

وكانت الوكالة قد خفضت في أغسطس 2024 تصنيف إسرائيل درجة واحدة من "+A" إلى "A" بسبب الحرب في غزة.

كما اتخذت وكالة موديز وستاندرد آند بورز نفس الخطوة بتخفيض التصنيف لإسرائيل العام الماضي، بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.