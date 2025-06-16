وفي ثاني تقديرات دائرة الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 3.4 بالمئة وارتفاعا من 2.0 بالمئة المعدلة بالرفع في الربع الرابع من عام 2024.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب الأرقام الصادرة أمس الأحد والتي أظهرت أيضا تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1 بالمئة في مايو من 3.6 بالمئة في أبريل.

واستفاد الاقتصاد في الربع الأول من العام من ارتفاع الصادرات والاستثمار والإنفاق العام لكن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بدد تأثير ذلك جزئيا.