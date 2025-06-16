وقالت الشركة، مساء الأحد، إن هذه القيود سوف تستمر حتى اتضاح الوضع الأمني. وأضافت أنها تعمل على اتاحة الفرصة لعودة الركاب العالقين إلى أوطانهم.

وأضافت الشركة" بمجرد الحصول على الموافقات من السلطات الأمنية والجوية ذات الصلة، سوف نبذل كل ما في وسعنا لتمكين أكبر عدد ممكن من الركاب من العودة، كما سوف نستأنف تدريجيا جدول الرحلات الجوية ونقوم بتسيير رحلات مخصصة من جهات قريبة من إسرائيل".