وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن إجمالي مبيعات التجزئة تقيس إجمالي المبيعات منذ بداية الشهر وحتى نهايته.

كما تشمل مبيعات التجزئة السلع التي يتم بيعها في المتاجر أو من خلال المنصات الإعلانية مثل الكتالوجات والصحف والمجالات والقنوات التلفزيونية والإذاعة والإنترنت.

وتشمل أيضا مبيعات الشركات التي تبيع أو تتعاقد على بيع منتجاتها مباشرة على أبواب المستهلكين.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى النمو القوي لمبيعات التجزئة يشير إلى زيادة ثقة المستهلكين، إذا كانت زيادة قيمتها ناتجة بدرجة كبيرة عن زيادة كمية المبيعات وليس عن ارتفاع الأسعار.

وفي هذه الحالة يفيد نمو مبيعات التجزئة كل من باعة التجزئة الدوليين والمحللين في اليابان مثل سلاسل متاجر فاست ريتايلنج وريون كيكاكو وشيسيدو وإيستي لاودر ولوريال وكيه.في.إم.إتش وكيرينج وأسيكس.