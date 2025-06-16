وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3 بالمئة) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم (حوالي 227.4 مليار دولار) .. صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41 بالمئة على أساس سنوي".

كما قال: "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم (حوالي 1.09 تريليون دولار) بحلول 2031 … سنصل إليه خلال عامين .. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4 بالمئة في 2024 .. وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 بالمئة".

وأكد: "مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات .. مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة في أعلى نقاطها التاريخية .. واثقون بمستقبل أفضل وأعظم .. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025 استمرار مسارها الصاعد خلال الربع الأول من 2025 مسجلة 835 مليار درهم وبنمو 18.6 بالمئة مقارنة مع الربع الأول 2024.

وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 177.3 مليار درهم في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 40.7 بالمئة على أساس سنوي - أي بالمقارنة مع الربع الأول 2024 - وبنسبة 15.7 بالمئة على أساس ربعي أي بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.

ولأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، تجاوزت مساهمة الصادرات غير النفطية نسبة 21 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وذلك بفضل نموها القوي خلال الربع الأول من 2025 سنوياً وفصلياً، على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير التي سجلت معدلات نمو أقل.

وفيما سجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي مسجلةً 189.1 مليار درهم، زادت الواردات بنسبة 17.2 بالمئة بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7 بالمئة بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.

كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في الربع الأول 2025 بنمو 20.2 بالمئة وباقي الدول 16.9 بالمئة، وقفزت مع الهند بنسبة 31 بالمئة، ومع المملكة العربية السعودية 127 بالمئة أي أكثر من الضعف، ومع تركيا 8.3 بالمئة أعلى من المستويات القياسية المسجلة معها في السنوات السابقة، والصين 9.6 بالمئة.