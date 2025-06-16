وبينما لم تُظهر إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أهم ممر لشحن النفط في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في الشرق الأوسط الغني بالطاقة.

كما لم تعقد المحادثات التي كانت مقررة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي بعد أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ فجر الجمعة.

وارتفع الدولار الاثنين 0.14 بالمئة ليسجل 144.3 ين ياباني بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1534 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

واستقرت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري عند 0.81 في الساعات الأولى من التعاملات الأسيوية كما استقر المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ستة عملات أخرى عند 98.25.

وسجلت العملات التي تتحرك في نفس اتجاه المخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعا طفيفا.