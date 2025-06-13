تحديث الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3 بالمئة إلى 3427 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0356 بتوقيت غرينتش. وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.5 بالمئة إلى حوالي 3452 دولار.

وصعد الذهب مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الإعلان عن شن إسرائيل ضربات على إيران.

وقال مسؤولان أميركييان الخميس إن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.25 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 إلى 1297.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 إلى 1062.35 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.