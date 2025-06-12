وكان الباحثون في المعهد الذي يتخذ من ميونخ مقرا له، قد توقعوا سابقا أن إجمالي الناتج المحلي سوف يزيد بواقع 0.8 بالمئة في 2026، أي ضاعفوا تقريبا تقديراتهم السابقة في أحدث توقع الذي نشر اليوم الخميس.

كما عدل المعهد توقعاته للنمو بشكل طفيف لعام 2025 من 0.2 بالمئة إلى 0.3 بالمئة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد إيفو، تيمو فولمرسهويزر، "بدأت الأزمة في الاقتصاد الألماني تصل إلى أدنى نقطة لها في نصف العام الشتوي"، مستشهدا بتدابير الحكومة المخطط لها لتعزيز الاقتصاد كسبب في تحسن التوقعات.

ومررت الحكومة الألمانية الجديدة حزمة تدابير لتخفيف الأعباء لتعزيز استثمارات الشركات الأسبوع الماضي، بالإضافة لمنح الشركات خيارات موسعة لشطب الآلات والسيارات الكهربائية للثلاث سنوات المقبلة.