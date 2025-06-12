وقالت الوزارة إن مؤشر ثقة الشركات في مختلف الصناعات تراجع إلى سالب 1.9 نقطة مقابل نقطتين خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، تراجع المؤشر الفرعي لشركات التصنيع الكبيرة إلى سالب 4.8 نقطة خلال الربع الثاني مقابل سالب 2.4 نقطة خلال الربع الأول. وتراجع مؤشر الشركات الكبيرة غير الصناعية إلى سالب 0.5 نقطة مقابل 4.1 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما أظهر المسح أن جميع الشركات تتوقع تراجع أرباحها بنسبة 2.1 بالمئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.

في المقابل من المتوقع نمو استثمارات الشركات في البرمجيات والمصانع والآلات بنسبة 7.3 بالمئة خلال العام المالي الحالي.