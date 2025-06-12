وأشار لوتنيك، الذي طالما أعرب عن إحباطه من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى أن المناقشات تكثفت عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم إلى 50 بالمئة - والذي أرجأ تنفيذه حتى 9 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات - لكنها لا تزال تسير بوتيرة أبطأ من غيرها.

وقال لوتنيك في تصريح لشبكة سي.إن.بي.سي: "أنا متفائل بإمكانية تحقيق ذلك مع أوروبا. لكن أوروبا ستكون على الأرجح النهاية الحتمية" للاتفاقيات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة إن "أوروبا كانت أكثر من صعبة" قبل أن يُصدر ترامب إنذاره النهائي، ثم "فجأة تحلّوا بالصبر وقدموا عرضًا مناسبًا".

كان هناك اختلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول شروط التجارة قبل الموعد النهائي في يوليو. وكان المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، على تواصل منتظم مع لوتنيك والممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير، منذ أن اتفق الجانبان على تسريع المفاوضات قبل أسبوعين.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة قد تتجاوز الموعد النهائي، ويرى المسؤولون أن التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ عامة للاتفاق بحلول ذلك التاريخ هو السيناريو الأمثل، والذي من شأنه أن يتيح مزيدًا من الوقت لوضع التفاصيل، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقال لوتنيك إنه يتوقع التوصل إلى اتفاقات مع دول أخرى في "الأسبوع المقبل، والأسبوع الذي يليه، والأسبوع الذي يليه".