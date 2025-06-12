ويشكّل مشروع داون تاون ريزيدنسز، الذي يضمّ برجين توأمين، رؤية رائدة في عالم الحياة الفاخرة، بتصميم يضعه في مصاف أطول المشاريع السكنية العمودية في دولة الإمارات.

وتسعى شركة ديار إلى إرساء مفهوم جديد ومبتكر في المجتمعات السكنية الراقية، من خلال تقديم تشكيلة متنوعة من الخيارات. بدءًا من الوحدات السكنية الفاخرة، مرورًا بوحدات الدوبلكس والبنتهاوس، وصولًا إلى وحدة "رويال بالاس" الحصرية.

ويشغل داون تاون ريزيدنسز موقعاً استراتيجياً داخل المثلث الذهبي، بين شارع الشيخ زايد وداون تاون دبي والخليج التجاري، حيث يوفر إطلالات أخّاذة على داون تاون دبي وبرج خليفة الغني عن التعريف، مع مشاهد خلابة على مياه الخليج العربي وشارع الشيخ زايد.

وتوفر هذه الوحدات السكنية، من موقعها بجوار محطة مترو الخليج التجاري، مزيجاً مثالياً بين الفخامة والراحة. ويأتي إطلاق المشروع بعد النجاح الذي حققته مشاريع ديار السابقة في المنطقة، في خطوة تسلط الضوء على دور الشركة في صياغة ملامح المشهد العمراني المميّز لإمارة دبي.

يتضمن المشروع 522 وحدة سكنية مصمّمة بدقة، وتحتوي على مزيج من الوحدات السكنية ذات الغرفة الواحدة إلى ثلاث غرف نوم، والدوبلكس، والبنتهاوس، بالإضافة إلى وحدة رويال بالاس الحصرية في قمة البرج.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: " يسعدنا أن نعلن بكل فخر عن إطلاق أكثر مشاريعنا طموحاً حتى الآن، والذي يقع في أحد أفخم المواقع بإمارة دبي. يأتي هذا المشروع المتميّز في إطار رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى دائماً إلى تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجالات التنمية العمرانية والابتكار. لا تقتصر رؤيتنا في مشروع "داون تاون ريزيدنسز" على مجرد بناء هيكل معماري، بل تمثل التزاماً راسخاً بتحقيق التميّز والابتكار في قطاع العقارات. لقد تم تصميم هذا المشروع بعناية فائقة لتوفير تجربة سكنية فريدة من نوعها، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نمط الحياة الحضرية. بفضل مرافقه العصرية التي تجمع بين الراحة والأناقة، نضمن لسكانه أسلوب حياة راقٍ يتماشى مع الطموحات التنموية للدولة."

وأضاف: " كل طابق من هذا المشروع قد تم تصميمه بدقة وإبداع، ليعكس رؤية مستقبلية ترتكز على تحسين جودة الحياة. كما نهدف إلى خلق مساحات تعزز التواصل بين السكان، وتنبض بالإلهام، مما يجعل هذا المشروع ليس مجرد مكان للإقامة، بل وجهة حيوية تعكس التقدم والرفاهية في قلب دبي. نحن واثقون بأن هذا المشروع سيُرسي معايير جديدة للحياة الفاخرة، وسيوفر فرص استثمار واعدة. إن "داون تاون ريزيدنسز" سيكون جزءاً حيوياً من مسيرة النمو والتنمية المستمرة في دبي، بما يتماشى مع طموحات الإمارة ومجتمعها النابض بالحياة. نحن متحمسون لمشاركة هذه الرؤية ونتطلع إلى الإسهام في مستقبل مشرق ومزدهر."